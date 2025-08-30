HIM की अधिक जानकारी

Honey Is Money लोगो

Honey Is Money मूल्य (HIM)

गैर-सूचीबद्ध

1 HIM से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Honey Is Money (HIM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:40:18 (UTC+8)

Honey Is Money (HIM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127366
$ 0.00127366$ 0.00127366

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.58%

+5.58%

Honey Is Money (HIM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HIM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HIM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00127366 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HIM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Honey Is Money (HIM) मार्केट की जानकारी

$ 17.72K
$ 17.72K$ 17.72K

--
----

$ 29.06K
$ 29.06K$ 29.06K

518.29M
518.29M 518.29M

849,652,246.7150149
849,652,246.7150149 849,652,246.7150149

Honey Is Money का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 518.29M है, कुल आपूर्ति 849652246.7150149 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.06K है.

Honey Is Money (HIM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Honey Is Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Honey Is Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Honey Is Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Honey Is Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+26.73%
60 दिन$ 0-21.74%
90 दिन$ 0--

Honey Is Money (HIM) क्या है

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

Honey Is Money प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Honey Is Money (HIM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Honey Is Money (HIM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Honey Is Money के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Honey Is Money प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HIM लोकल करेंसी में

Honey Is Money (HIM) टोकन का अर्थशास्त्र

Honey Is Money (HIM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HIM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Honey Is Money (HIM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Honey Is Money (HIM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HIM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HIM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HIM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Honey Is Money का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HIM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.72K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HIM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 518.29M USD है.
HIM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HIM ने 0.00127366 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HIM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HIM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HIM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HIM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HIM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HIM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HIM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:40:18 (UTC+8)

