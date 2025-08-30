Honey Is Money (HIM) क्या है

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Honey Is Money प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Honey Is Money (HIM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Honey Is Money (HIM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Honey Is Money के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Honey Is Money प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HIM लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Honey Is Money (HIM) टोकन का अर्थशास्त्र

Honey Is Money (HIM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HIM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Honey Is Money (HIM) के बारे में अन्य प्रश्न आज Honey Is Money (HIM) का मूल्य कितना है? USD में लाइव HIM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. HIM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए HIM से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Honey Is Money का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? HIM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.72K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. HIM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? HIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 518.29M USD है. HIM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? HIM ने 0.00127366 USD की ATH प्राइस हासिल की. HIM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? HIM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. HIM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? HIM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या HIM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HIM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HIM का प्राइस का अनुमान देखें.

Honey Is Money (HIM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट