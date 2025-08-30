BREW की अधिक जानकारी

Homebrew Robotics Club लोगो

Homebrew Robotics Club मूल्य (BREW)

गैर-सूचीबद्ध

1 BREW से USD लाइव प्राइस:

$0.00413505
-12.00%1D
USD
Homebrew Robotics Club (BREW) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:03:41 (UTC+8)

Homebrew Robotics Club (BREW) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00401919
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00473447
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00401919
$ 0.00473447
$ 0.00611481
$ 0
-3.38%

-12.02%

+32.81%

+32.81%

Homebrew Robotics Club (BREW) रियल-टाइम प्राइस $0.00413505 है. पिछले 24 घंटों में, BREW ने $ 0.00401919 के कम और $ 0.00473447 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BREW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00611481 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BREW में -3.38%, 24 घंटों में -12.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +32.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Homebrew Robotics Club (BREW) मार्केट की जानकारी

$ 3.19M
--
$ 4.12M
774.53M
999,956,570.814083
Homebrew Robotics Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BREW की मार्केट में उपलब्ध राशि 774.53M है, कुल आपूर्ति 999956570.814083 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.12M है.

Homebrew Robotics Club (BREW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Homebrew Robotics Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000565238654136811 था.
पिछले 30 दिनों में, Homebrew Robotics Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0085875039 था.
पिछले 60 दिनों में, Homebrew Robotics Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0065040002 था.
पिछले 90 दिनों में, Homebrew Robotics Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023475223928160327 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000565238654136811-12.02%
30 दिन$ +0.0085875039+207.68%
60 दिन$ +0.0065040002+157.29%
90 दिन$ +0.0023475223928160327+131.33%

Homebrew Robotics Club (BREW) क्या है

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

Homebrew Robotics Club (BREW) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Homebrew Robotics Club प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Homebrew Robotics Club (BREW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Homebrew Robotics Club (BREW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Homebrew Robotics Club के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Homebrew Robotics Club प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BREW लोकल करेंसी में

Homebrew Robotics Club (BREW) टोकन का अर्थशास्त्र

Homebrew Robotics Club (BREW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BREW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Homebrew Robotics Club (BREW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Homebrew Robotics Club (BREW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BREW प्राइस 0.00413505 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BREW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BREW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00413505 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Homebrew Robotics Club का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BREW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BREW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BREW की मार्केट में उपलब्ध राशि 774.53M USD है.
BREW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BREW ने 0.00611481 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BREW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BREW ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BREW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BREW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BREW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BREW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BREW का प्राइस का अनुमान देखें.
