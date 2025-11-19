एक्सचेंजDEX+
Home Depot xStock का आज का लाइव मूल्य 337.25 USD है.HDX का मार्केट कैप 87,035 USD है. भारत में HDX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Home Depot xStock मूल्य (HDX)

$336.69
$336.69
-5.30%1D
mexc
Home Depot xStock (HDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:14:01 (UTC+8)

Home Depot xStock का आज का मूल्य

आज Home Depot xStock (HDX) का लाइव मूल्य $ 337.25 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 5.21% का बदलाव आया है. मौजूदा HDX से USD कन्वर्ज़न दर $ 337.25 प्रति HDX है.

$ 87,035 के मार्केट कैप के अनुसार Home Depot xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 258.07 HDX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HDX की ट्रेडिंग $ 336.06 (निम्न) और $ 356.81 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 427.69 और सबसे निम्न स्तर $ 336.06 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HDX में पिछले एक घंटे में +0.17% और पिछले 7 दिनों में -9.95% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Home Depot xStock (HDX) मार्केट की जानकारी

$ 87.04K
$ 87.04K

--
--

$ 7.28M
$ 7.28M

258.07
258.07

21,575.576616046
21,575.576616046

Home Depot xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 87.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 258.07 है, कुल आपूर्ति 21575.576616046 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.28M है.

Home Depot xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 336.06
$ 336.06
24 घंटे में न्यूनतम
$ 356.81
$ 356.81
24 घंटे में उच्चतम

$ 336.06
$ 336.06

$ 356.81
$ 356.81

$ 427.69
$ 427.69

$ 336.06
$ 336.06

+0.17%

-5.20%

-9.95%

-9.95%

Home Depot xStock (HDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Home Depot xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -18.5281367854104 था.
पिछले 30 दिनों में, Home Depot xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -48.0868249750 था.
पिछले 60 दिनों में, Home Depot xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -63.6623452500 था.
पिछले 90 दिनों में, Home Depot xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -62.84132228936016 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -18.5281367854104-5.20%
30 दिन$ -48.0868249750-14.25%
60 दिन$ -63.6623452500-18.87%
90 दिन$ -62.84132228936016-15.70%

Home Depot xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Home Depot xStock (HDX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HDX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Home Depot xStock (HDX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Home Depot xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Home Depot xStock की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए HDX के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Home Depot xStockप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Home Depot xStock

2030 में 1 Home Depot xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर Home Depot xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Home Depot xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:14:01 (UTC+8)

Home Depot xStock (HDX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.2152
$0.2152

$194.63
$194.63

$0.03528
$0.03528

$0.0002897
$0.0002897

$0.004154
$0.004154

$0.012661
$0.012661

$0.009925
$0.009925

अस्वीकरण

