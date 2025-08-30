HOLI की अधिक जानकारी

Holi लोगो

Holi मूल्य (HOLI)

गैर-सूचीबद्ध

1 HOLI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Holi (HOLI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:40:10 (UTC+8)

Holi (HOLI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00052522
$ 0.00052522$ 0.00052522

$ 0.00000796
$ 0.00000796$ 0.00000796

--

--

+6.16%

+6.16%

Holi (HOLI) रियल-टाइम प्राइस $0.00001294 है. पिछले 24 घंटों में, HOLI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00052522 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000796 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOLI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Holi (HOLI) मार्केट की जानकारी

$ 12.93K
$ 12.93K$ 12.93K

--
----

$ 12.93K
$ 12.93K$ 12.93K

999.22M
999.22M 999.22M

999,217,739.092234
999,217,739.092234 999,217,739.092234

Holi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.22M है, कुल आपूर्ति 999217739.092234 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.93K है.

Holi (HOLI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Holi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Holi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000014758 था.
पिछले 60 दिनों में, Holi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000033300 था.
पिछले 90 दिनों में, Holi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000003857045603647744 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000014758+11.41%
60 दिन$ -0.0000033300-25.73%
90 दिन$ +0.000003857045603647744+42.46%

Holi (HOLI) क्या है

Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement. The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters. Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community.

Holi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Holi (HOLI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Holi (HOLI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Holi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Holi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HOLI लोकल करेंसी में

Holi (HOLI) टोकन का अर्थशास्त्र

Holi (HOLI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOLI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Holi (HOLI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Holi (HOLI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HOLI प्राइस 0.00001294 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HOLI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HOLI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001294 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Holi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HOLI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.22M USD है.
HOLI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HOLI ने 0.00052522 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HOLI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HOLI ने 0.00000796 USD की ATL प्राइस देखी.
HOLI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HOLI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HOLI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:40:10 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.