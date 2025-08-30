HoldOn4DearLife मूल्य (HODL)
HoldOn4DearLife (HODL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HODL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HODL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00164695 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HODL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HoldOn4DearLife का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HODL की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.99M है, कुल आपूर्ति 979991596.6293278 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.77K है.
आज के दिन के दौरान, HoldOn4DearLife का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HoldOn4DearLife का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, HoldOn4DearLife का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, HoldOn4DearLife का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-1.02%
|60 दिन
|$ 0
|+5.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?
HoldOn4DearLife (HODL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HODL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
