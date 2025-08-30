Hokkaidu Inu मूल्य (HOKK)
-9.78%
+50.58%
--
--
Hokkaidu Inu (HOKK) रियल-टाइम प्राइस $0.00617856 है. पिछले 24 घंटों में, HOKK ने $ 0.00340057 के कम और $ 0.00834053 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOKK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00834053 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00100438 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOKK में -9.78%, 24 घंटों में +50.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -- का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hokkaidu Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOKK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.35M है.
आज के दिन के दौरान, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00207543 था.
पिछले 30 दिनों में, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00207543
|+50.58%
|30 दिन
|$ 0
|--
|60 दिन
|$ 0
|--
|90 दिन
|$ 0
|--
Hokkaidu Inu (HOKK) is a community-driven cryptocurrency project built on the Ethereum blockchain. Inspired by the popular Inu movement, it represents cultural storytelling through the theme of a Shiba warrior who has endured multiple cycles of the crypto market. The token emphasizes decentralization and transparency, with its smart contract renounced, liquidity permanently burned, and a fixed supply of 1 billion tokens. Hokkaidu Inu does not provide hidden mechanisms or developer advantages; instead, it is designed to embody resilience, community ownership, and long-term cultural relevance within the meme coin ecosystem.
Hokkaidu Inu (HOKK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOKK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
