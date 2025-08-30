HOKK की अधिक जानकारी

Hokkaidu Inu लोगो

Hokkaidu Inu मूल्य (HOKK)

गैर-सूचीबद्ध

1 HOKK से USD लाइव प्राइस:

$0.00617856
$0.00617856$0.00617856
+50.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Hokkaidu Inu (HOKK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:18:28 (UTC+8)

Hokkaidu Inu (HOKK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00340057
$ 0.00340057$ 0.00340057
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00834053
$ 0.00834053$ 0.00834053
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00340057
$ 0.00340057$ 0.00340057

$ 0.00834053
$ 0.00834053$ 0.00834053

$ 0.00834053
$ 0.00834053$ 0.00834053

$ 0.00100438
$ 0.00100438$ 0.00100438

-9.78%

+50.58%

--

--

Hokkaidu Inu (HOKK) रियल-टाइम प्राइस $0.00617856 है. पिछले 24 घंटों में, HOKK ने $ 0.00340057 के कम और $ 0.00834053 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOKK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00834053 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00100438 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOKK में -9.78%, 24 घंटों में +50.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -- का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hokkaidu Inu (HOKK) मार्केट की जानकारी

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

--
----

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hokkaidu Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOKK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.35M है.

Hokkaidu Inu (HOKK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00207543 था.
पिछले 30 दिनों में, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hokkaidu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00207543+50.58%
30 दिन$ 0--
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Hokkaidu Inu (HOKK) क्या है

Hokkaidu Inu (HOKK) is a community-driven cryptocurrency project built on the Ethereum blockchain. Inspired by the popular Inu movement, it represents cultural storytelling through the theme of a Shiba warrior who has endured multiple cycles of the crypto market. The token emphasizes decentralization and transparency, with its smart contract renounced, liquidity permanently burned, and a fixed supply of 1 billion tokens. Hokkaidu Inu does not provide hidden mechanisms or developer advantages; instead, it is designed to embody resilience, community ownership, and long-term cultural relevance within the meme coin ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Hokkaidu Inu (HOKK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hokkaidu Inu प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hokkaidu Inu (HOKK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hokkaidu Inu (HOKK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hokkaidu Inu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hokkaidu Inu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HOKK लोकल करेंसी में

Hokkaidu Inu (HOKK) टोकन का अर्थशास्त्र

Hokkaidu Inu (HOKK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOKK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hokkaidu Inu (HOKK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hokkaidu Inu (HOKK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HOKK प्राइस 0.00617856 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HOKK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HOKK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00617856 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hokkaidu Inu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HOKK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.35M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HOKK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HOKK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
HOKK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HOKK ने 0.00834053 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HOKK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HOKK ने 0.00100438 USD की ATL प्राइस देखी.
HOKK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HOKK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HOKK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HOKK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HOKK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:18:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.