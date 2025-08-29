Hoge Finance मूल्य (HOGE)
Hoge Finance (HOGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HOGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOGE में -2.26%, 24 घंटों में -13.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hoge Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 415.20B है, कुल आपूर्ति 415202711786.96796 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.20M है.
आज के दिन के दौरान, Hoge Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hoge Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hoge Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hoge Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-13.94%
|30 दिन
|$ 0
|+2.00%
|60 दिन
|$ 0
|+15.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/
Hoge Finance (HOGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
