HODLess Coin का आज का लाइव मूल्य 0.00000522 USD है.HODLESS का मार्केट कैप 5,214.42 USD है. भारत में HODLESS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

HODLESS की अधिक जानकारी

HODLESS प्राइस की जानकारी

HODLESS क्या है

HODLESS आधिकारिक वेबसाइट

HODLESS टोकन का अर्थशास्त्र

HODLESS प्राइस का पूर्वानुमान

HODLess Coin लोगो

HODLess Coin मूल्य (HODLESS)

गैर-सूचीबद्ध

1 HODLESS से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
HODLess Coin (HODLESS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:47:29 (UTC+8)

HODLess Coin का आज का मूल्य

आज HODLess Coin (HODLESS) का लाइव मूल्य $ 0.00000522 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा HODLESS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000522 प्रति HODLESS है.

$ 5,214.42 के मार्केट कैप के अनुसार HODLess Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 998.57M HODLESS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HODLESS की ट्रेडिंग $ 0.00000522 (निम्न) और $ 0.00000522 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00013084 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000489 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HODLESS में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -17.44% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

HODLess Coin (HODLESS) मार्केट की जानकारी

$ 5.21K
$ 5.21K$ 5.21K

--
----

$ 5.21K
$ 5.21K$ 5.21K

998.57M
998.57M 998.57M

998,568,996.986209
998,568,996.986209 998,568,996.986209

HODLess Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HODLESS की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.57M है, कुल आपूर्ति 998568996.986209 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.21K है.

HODLess Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522

$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522

$ 0.00013084
$ 0.00013084$ 0.00013084

$ 0.00000489
$ 0.00000489$ 0.00000489

--

+0.00%

-17.44%

-17.44%

HODLess Coin (HODLESS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, HODLess Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HODLess Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000016261 था.
पिछले 60 दिनों में, HODLess Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000028480 था.
पिछले 90 दिनों में, HODLess Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.00%
30 दिन$ -0.0000016261-31.15%
60 दिन$ -0.0000028480-54.55%
90 दिन$ 0--

HODLess Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

HODLess Coin (HODLESS) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HODLESS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
HODLess Coin (HODLESS) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, HODLess Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में HODLess Coin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए HODLESS के प्राइस पूर्वानुमान के लिए HODLess Coinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

HODLess Coin (HODLESS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

HODLess Coin के बारे में और जानें

