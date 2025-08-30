HitChain मूल्य (HIT)
--
--
0.00%
0.00%
HitChain (HIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00104284 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HIT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HitChain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 61.44B है, कुल आपूर्ति 102400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.37K है.
आज के दिन के दौरान, HitChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HitChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, HitChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, HitChain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+50.26%
|60 दिन
|$ 0
|-76.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts.
