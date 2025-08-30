History of Pepe मूल्य (HOPE)
History of Pepe (HOPE) रियल-टाइम प्राइस $0.00126848 है. पिछले 24 घंटों में, HOPE ने $ 0.00126008 के कम और $ 0.00138018 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00683677 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOPE में +0.03%, 24 घंटों में -7.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
History of Pepe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.27M है.
आज के दिन के दौरान, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000102050148379646 था.
पिछले 30 दिनों में, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003990598 था.
पिछले 60 दिनों में, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006614490 था.
पिछले 90 दिनों में, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000203343062006427 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000102050148379646
|-7.44%
|30 दिन
|$ +0.0003990598
|+31.46%
|60 दिन
|$ +0.0006614490
|+52.15%
|90 दिन
|$ +0.000203343062006427
|+19.09%
Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.
