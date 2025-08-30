HOPE की अधिक जानकारी

History of Pepe लोगो

History of Pepe मूल्य (HOPE)

गैर-सूचीबद्ध

1 HOPE से USD लाइव प्राइस:

$0.00126848
$0.00126848
-7.40%1D
mexc
USD
History of Pepe (HOPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:18:13 (UTC+8)

History of Pepe (HOPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00126008
$ 0.00126008
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00138018
$ 0.00138018
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00126008
$ 0.00126008

$ 0.00138018
$ 0.00138018

$ 0.00683677
$ 0.00683677

$ 0
$ 0

+0.03%

-7.44%

+7.87%

+7.87%

History of Pepe (HOPE) रियल-टाइम प्राइस $0.00126848 है. पिछले 24 घंटों में, HOPE ने $ 0.00126008 के कम और $ 0.00138018 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00683677 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOPE में +0.03%, 24 घंटों में -7.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

History of Pepe (HOPE) मार्केट की जानकारी

$ 1.27M
$ 1.27M

--
--

$ 1.27M
$ 1.27M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

History of Pepe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.27M है.

History of Pepe (HOPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000102050148379646 था.
पिछले 30 दिनों में, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003990598 था.
पिछले 60 दिनों में, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006614490 था.
पिछले 90 दिनों में, History of Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000203343062006427 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000102050148379646-7.44%
30 दिन$ +0.0003990598+31.46%
60 दिन$ +0.0006614490+52.15%
90 दिन$ +0.000203343062006427+19.09%

History of Pepe (HOPE) क्या है

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

History of Pepe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में History of Pepe (HOPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके History of Pepe (HOPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? History of Pepe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब History of Pepe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HOPE लोकल करेंसी में

History of Pepe (HOPE) टोकन का अर्थशास्त्र

History of Pepe (HOPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: History of Pepe (HOPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज History of Pepe (HOPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HOPE प्राइस 0.00126848 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HOPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HOPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00126848 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
History of Pepe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HOPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HOPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HOPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
HOPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HOPE ने 0.00683677 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HOPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HOPE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HOPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HOPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HOPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HOPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HOPE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:18:13 (UTC+8)

