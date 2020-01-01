His name gort (GORT) टोकन का अर्थशास्त्र His name gort (GORT) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

His name gort (GORT) जानकारी The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible. आधिकारिक वेबसाइट: https://churchofgort.com/ अभी GORT खरीदें!

His name gort (GORT) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण His name gort (GORT) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 71.25K $ 71.25K $ 71.25K कुल आपूर्ति: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 71.25K $ 71.25K $ 71.25K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.01126022 $ 0.01126022 $ 0.01126022 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00005086 $ 0.00005086 $ 0.00005086 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 His name gort (GORT) प्राइस के बारे में अधिक जानें

His name gort (GORT) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले His name gort (GORT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: GORT टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने GORT मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप GORT के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो GORT टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

