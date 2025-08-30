His name gort मूल्य (GORT)
His name gort (GORT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GORT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GORT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01126022 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GORT में --, 24 घंटों में -3.82%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
His name gort का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999939018.632006 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.58K है.
आज के दिन के दौरान, His name gort का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, His name gort का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, His name gort का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, His name gort का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.82%
|30 दिन
|$ 0
|+23.65%
|60 दिन
|$ 0
|+29.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.
His name gort (GORT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GORT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
