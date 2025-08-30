HTON की अधिक जानकारी

Hipo Staked TON लोगो

Hipo Staked TON मूल्य (HTON)

गैर-सूचीबद्ध

1 HTON से USD लाइव प्राइस:

$3.16
-5.50%1D
USD
Hipo Staked TON (HTON) मूल्य का लाइव चार्ट
Hipo Staked TON (HTON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.36
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.0
$ 3.36
$ 8.35
$ 2.51
+0.96%

-5.76%

-12.24%

-12.24%

Hipo Staked TON (HTON) रियल-टाइम प्राइस $3.16 है. पिछले 24 घंटों में, HTON ने $ 3.0 के कम और $ 3.36 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.35 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.51 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HTON में +0.96%, 24 घंटों में -5.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hipo Staked TON (HTON) मार्केट की जानकारी

$ 1.76M
--
$ 2.55M
555.07K
805,164.08026214
Hipo Staked TON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 555.07K है, कुल आपूर्ति 805164.08026214 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.55M है.

Hipo Staked TON (HTON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hipo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.193600030072819 था.
पिछले 30 दिनों में, Hipo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4280466480 था.
पिछले 60 दिनों में, Hipo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0775830560 था.
पिछले 90 दिनों में, Hipo Staked TON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1804249858940074 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.193600030072819-5.76%
30 दिन$ -0.4280466480-13.54%
60 दिन$ +0.0775830560+2.46%
90 दिन$ -0.1804249858940074-5.40%

Hipo Staked TON (HTON) क्या है

hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Hipo Staked TON प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hipo Staked TON (HTON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hipo Staked TON (HTON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hipo Staked TON के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hipo Staked TON प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HTON लोकल करेंसी में

Hipo Staked TON (HTON) टोकन का अर्थशास्त्र

Hipo Staked TON (HTON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HTON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hipo Staked TON (HTON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hipo Staked TON (HTON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HTON प्राइस 3.16 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HTON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HTON से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.16 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hipo Staked TON का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HTON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HTON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 555.07K USD है.
HTON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HTON ने 8.35 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HTON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HTON ने 2.51 USD की ATL प्राइस देखी.
HTON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HTON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HTON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HTON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HTON का प्राइस का अनुमान देखें.
Hipo Staked TON (HTON) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.