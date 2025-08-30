Hinagi मूल्य (HINAGI)
+0.08%
-2.07%
-3.28%
-3.28%
Hinagi (HINAGI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HINAGI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HINAGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HINAGI में +0.08%, 24 घंटों में -2.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hinagi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HINAGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 588.80M है, कुल आपूर्ति 588800000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.17K है.
आज के दिन के दौरान, Hinagi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hinagi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hinagi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hinagi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.07%
|30 दिन
|$ 0
|+3.42%
|60 दिन
|$ 0
|+23.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
