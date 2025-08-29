HighKey मूल्य (HIGHKEY)
-1.38%
-2.97%
+10.57%
+10.57%
HighKey (HIGHKEY) रियल-टाइम प्राइस $0.00303742 है. पिछले 24 घंटों में, HIGHKEY ने $ 0.00300987 के कम और $ 0.00319803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HIGHKEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01283211 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00243188 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HIGHKEY में -1.38%, 24 घंटों में -2.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HighKey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HIGHKEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 950.00M है, कुल आपूर्ति 949999422.147522 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.90M है.
आज के दिन के दौरान, HighKey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HighKey का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000990350 था.
पिछले 60 दिनों में, HighKey का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002425750 था.
पिछले 90 दिनों में, HighKey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.97%
|30 दिन
|$ +0.0000990350
|+3.26%
|60 दिन
|$ +0.0002425750
|+7.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
