Hex Trust USD (USDX) रियल-टाइम प्राइस $0.997563 है. पिछले 24 घंटों में, USDX ने $ 0.997594 के कम और $ 1.002 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.53504 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDX में -0.05%, 24 घंटों में -0.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hex Trust USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.16M है, कुल आपूर्ति 32158866.78 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.08M है.
आज के दिन के दौरान, Hex Trust USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0027450882998022 था.
पिछले 30 दिनों में, Hex Trust USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038100921 था.
पिछले 60 दिनों में, Hex Trust USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017082268 था.
पिछले 90 दिनों में, Hex Trust USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0279389378081862 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0027450882998022
|-0.27%
|30 दिन
|$ +0.0038100921
|+0.38%
|60 दिन
|$ -0.0017082268
|-0.17%
|90 दिन
|$ -0.0279389378081862
|-2.72%
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
