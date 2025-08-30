HOA की अधिक जानकारी

Hex Orange Address लोगो

Hex Orange Address मूल्य (HOA)

गैर-सूचीबद्ध

1 HOA से USD लाइव प्राइस:

$0.00478977
$0.00478977$0.00478977
-7.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Hex Orange Address (HOA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:02:58 (UTC+8)

Hex Orange Address (HOA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00479672
$ 0.00479672$ 0.00479672
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00525236
$ 0.00525236$ 0.00525236
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00479672
$ 0.00479672$ 0.00479672

$ 0.00525236
$ 0.00525236$ 0.00525236

$ 0.073213
$ 0.073213$ 0.073213

$ 0.00114763
$ 0.00114763$ 0.00114763

-0.26%

-7.05%

-22.23%

-22.23%

Hex Orange Address (HOA) रियल-टाइम प्राइस $0.00478977 है. पिछले 24 घंटों में, HOA ने $ 0.00479672 के कम और $ 0.00525236 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.073213 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00114763 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOA में -0.26%, 24 घंटों में -7.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hex Orange Address (HOA) मार्केट की जानकारी

$ 720.00K
$ 720.00K$ 720.00K

--
----

$ 720.00K
$ 720.00K$ 720.00K

150.17M
150.17M 150.17M

150,166,853.0
150,166,853.0 150,166,853.0

Hex Orange Address का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 720.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOA की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.17M है, कुल आपूर्ति 150166853.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 720.00K है.

Hex Orange Address (HOA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hex Orange Address का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000363791312330758 था.
पिछले 30 दिनों में, Hex Orange Address का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009072648 था.
पिछले 60 दिनों में, Hex Orange Address का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000667842 था.
पिछले 90 दिनों में, Hex Orange Address का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002535055713650705 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000363791312330758-7.05%
30 दिन$ -0.0009072648-18.94%
60 दिन$ -0.0000667842-1.39%
90 दिन$ -0.002535055713650705-34.60%

Hex Orange Address (HOA) क्या है

Organic community memecoin on Pulsechain

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Hex Orange Address (HOA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hex Orange Address प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hex Orange Address (HOA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hex Orange Address (HOA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hex Orange Address के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hex Orange Address प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HOA लोकल करेंसी में

Hex Orange Address (HOA) टोकन का अर्थशास्त्र

Hex Orange Address (HOA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hex Orange Address (HOA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hex Orange Address (HOA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HOA प्राइस 0.00478977 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HOA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HOA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00478977 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hex Orange Address का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HOA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 720.00K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HOA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HOA की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.17M USD है.
HOA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HOA ने 0.073213 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HOA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HOA ने 0.00114763 USD की ATL प्राइस देखी.
HOA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HOA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HOA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HOA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HOA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:02:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.