Hestia लोगो

Hestia मूल्य (HESTIA)

गैर-सूचीबद्ध

1 HESTIA से USD लाइव प्राइस:

$2.44
$2.44$2.44
-1.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Hestia (HESTIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:02:51 (UTC+8)

Hestia (HESTIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.43
$ 2.43$ 2.43
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.54
$ 2.54$ 2.54
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.668389
$ 0.668389$ 0.668389

+0.06%

-1.71%

+31.10%

+31.10%

Hestia (HESTIA) रियल-टाइम प्राइस $2.44 है. पिछले 24 घंटों में, HESTIA ने $ 2.43 के कम और $ 2.54 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HESTIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.74 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.668389 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HESTIA में +0.06%, 24 घंटों में -1.71%, तथा पिछले 7 दिनों में +31.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hestia (HESTIA) मार्केट की जानकारी

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

563.00K
563.00K 563.00K

562,998.167420784
562,998.167420784 562,998.167420784

Hestia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HESTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 563.00K है, कुल आपूर्ति 562998.167420784 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.38M है.

Hestia (HESTIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hestia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.042702802877269 था.
पिछले 30 दिनों में, Hestia का USD में मूल्य बदलाव $ +1.1330120480 था.
पिछले 60 दिनों में, Hestia का USD में मूल्य बदलाव $ +2.0846762200 था.
पिछले 90 दिनों में, Hestia का USD में मूल्य बदलाव $ +1.3469393943500628 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.042702802877269-1.71%
30 दिन$ +1.1330120480+46.43%
60 दिन$ +2.0846762200+85.44%
90 दिन$ +1.3469393943500628+123.23%

Hestia (HESTIA) क्या है

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

Hestia प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hestia (HESTIA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hestia (HESTIA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hestia के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hestia प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HESTIA लोकल करेंसी में

Hestia (HESTIA) टोकन का अर्थशास्त्र

Hestia (HESTIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HESTIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hestia (HESTIA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hestia (HESTIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HESTIA प्राइस 2.44 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HESTIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HESTIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.44 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hestia का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HESTIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HESTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HESTIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 563.00K USD है.
HESTIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HESTIA ने 2.74 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HESTIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HESTIA ने 0.668389 USD की ATL प्राइस देखी.
HESTIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HESTIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HESTIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HESTIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HESTIA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:02:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.