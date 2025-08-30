Heroes of NFT मूल्य (HON)
Heroes of NFT (HON) रियल-टाइम प्राइस $0.00650187 है. पिछले 24 घंटों में, HON ने $ 0.0064981 के कम और $ 0.00702803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.427491 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0026069 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HON में -0.39%, 24 घंटों में -4.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Heroes of NFT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 562.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HON की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.28M है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.30M है.
आज के दिन के दौरान, Heroes of NFT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000281618410249261 था.
पिछले 30 दिनों में, Heroes of NFT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015252795 था.
पिछले 60 दिनों में, Heroes of NFT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011564954 था.
पिछले 90 दिनों में, Heroes of NFT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000478609683526269 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000281618410249261
|-4.15%
|30 दिन
|$ -0.0015252795
|-23.45%
|60 दिन
|$ +0.0011564954
|+17.79%
|90 दिन
|$ -0.000478609683526269
|-6.85%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
Heroes of NFT (HON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
