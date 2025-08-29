USDH की अधिक जानकारी

Hermetica USDh लोगो

Hermetica USDh मूल्य (USDH)

गैर-सूचीबद्ध

1 USDH से USD लाइव प्राइस:

$0.999181
$0.999181$0.999181
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Hermetica USDh (USDH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:30:21 (UTC+8)

Hermetica USDh (USDH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.99916
$ 0.99916$ 0.99916
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.99916
$ 0.99916$ 0.99916

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679

-0.00%

-0.01%

-0.09%

-0.09%

Hermetica USDh (USDH) रियल-टाइम प्राइस $0.999181 है. पिछले 24 घंटों में, USDH ने $ 0.99916 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.005 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.99679 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDH में -0.00%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hermetica USDh (USDH) मार्केट की जानकारी

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

--
----

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

6.22M
6.22M 6.22M

6,223,630.06281086
6,223,630.06281086 6,223,630.06281086

Hermetica USDh का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDH की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.22M है, कुल आपूर्ति 6223630.06281086 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.22M है.

Hermetica USDh (USDH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000126950944605 था.
पिछले 30 दिनों में, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005432547 था.
पिछले 60 दिनों में, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007191105 था.
पिछले 90 दिनों में, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009511475003453 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000126950944605-0.01%
30 दिन$ -0.0005432547-0.05%
60 दिन$ -0.0007191105-0.07%
90 दिन$ -0.0009511475003453-0.09%

Hermetica USDh (USDH) क्या है

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

Hermetica USDh (USDH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hermetica USDh प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hermetica USDh (USDH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hermetica USDh (USDH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hermetica USDh के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hermetica USDh प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDH लोकल करेंसी में

Hermetica USDh (USDH) टोकन का अर्थशास्त्र

Hermetica USDh (USDH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hermetica USDh (USDH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hermetica USDh (USDH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDH प्राइस 0.999181 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.999181 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hermetica USDh का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDH की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.22M USD है.
USDH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDH ने 1.005 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDH ने 0.99679 USD की ATL प्राइस देखी.
USDH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:30:21 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.