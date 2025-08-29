Hermetica USDh मूल्य (USDH)
Hermetica USDh (USDH) रियल-टाइम प्राइस $0.999181 है. पिछले 24 घंटों में, USDH ने $ 0.99916 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.005 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.99679 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDH में -0.00%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hermetica USDh का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDH की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.22M है, कुल आपूर्ति 6223630.06281086 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.22M है.
आज के दिन के दौरान, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000126950944605 था.
पिछले 30 दिनों में, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005432547 था.
पिछले 60 दिनों में, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007191105 था.
पिछले 90 दिनों में, Hermetica USDh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009511475003453 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000126950944605
|-0.01%
|30 दिन
|$ -0.0005432547
|-0.05%
|60 दिन
|$ -0.0007191105
|-0.07%
|90 दिन
|$ -0.0009511475003453
|-0.09%
USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.
Hermetica USDh (USDH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
