Hermes DAO मूल्य (HMX)
-0.20%
-0.29%
-17.70%
-17.70%
Hermes DAO (HMX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HMX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03224032 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HMX में -0.20%, 24 घंटों में -0.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hermes DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 91.93M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.03K है.
आज के दिन के दौरान, Hermes DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hermes DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hermes DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hermes DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.29%
|30 दिन
|$ 0
|-7.62%
|60 दिन
|$ 0
|-3.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.
Hermes DAO (HMX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HMX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
