Henlo Kart मूल्य (KART)
-0.51%
-1.69%
-48.53%
-48.53%
Henlo Kart (KART) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KART ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KART की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KART में -0.51%, 24 घंटों में -1.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Henlo Kart का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KART की मार्केट में उपलब्ध राशि 210.69T है, कुल आपूर्ति 210690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.52M है.
आज के दिन के दौरान, Henlo Kart का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Henlo Kart का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Henlo Kart का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Henlo Kart का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.69%
|30 दिन
|$ 0
|+160.65%
|60 दिन
|$ 0
|+145.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
