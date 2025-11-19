एक्सचेंजDEX+
HELP ME BEAT CANCER का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.CANCER का मार्केट कैप 251,126 USD है. भारत में CANCER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

CANCER की अधिक जानकारी

CANCER प्राइस की जानकारी

CANCER क्या है

CANCER टोकन का अर्थशास्त्र

CANCER प्राइस का पूर्वानुमान

HELP ME BEAT CANCER मूल्य (CANCER)

1 CANCER से USD लाइव प्राइस:

$0.00023871
$0.00023871
+95.80%1D
USD
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:13:29 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER का आज का मूल्य

आज HELP ME BEAT CANCER (CANCER) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 95.83% का बदलाव आया है. मौजूदा CANCER से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति CANCER है.

$ 251,126 के मार्केट कैप के अनुसार HELP ME BEAT CANCER करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.57M CANCER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CANCER की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00896552 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CANCER में पिछले एक घंटे में -9.72% और पिछले 7 दिनों में +533.88% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) मार्केट की जानकारी

$ 251.13K
--
$ 251.13K
999.57M
999,572,198.413352
HELP ME BEAT CANCER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 251.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CANCER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.57M है, कुल आपूर्ति 999572198.413352 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 251.13K है.

HELP ME BEAT CANCER की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00896552
$ 0
-9.72%

+95.83%

+533.88%

+533.88%

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, HELP ME BEAT CANCER का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00011681 था.
पिछले 30 दिनों में, HELP ME BEAT CANCER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, HELP ME BEAT CANCER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, HELP ME BEAT CANCER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00011681+95.83%
30 दिन$ 0+207.89%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

HELP ME BEAT CANCER के लिए प्राइस पूर्वानुमान

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CANCER का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, HELP ME BEAT CANCER के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में HELP ME BEAT CANCER की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए CANCER के प्राइस पूर्वानुमान के लिए HELP ME BEAT CANCERप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न HELP ME BEAT CANCER

2030 में 1 HELP ME BEAT CANCER का मूल्य कितना होगा?
अगर HELP ME BEAT CANCER 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. HELP ME BEAT CANCER के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:13:29 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

HELP ME BEAT CANCER के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.