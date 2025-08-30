HEIR मूल्य (HEIR)
HEIR (HEIR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HEIR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HEIR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HEIR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -19.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HEIR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HEIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 102.93K है.
आज के दिन के दौरान, HEIR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HEIR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, HEIR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, HEIR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+12.11%
|60 दिन
|$ 0
|+44.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future.
HEIR (HEIR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HEIR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
