heheh (HEHEH) रियल-टाइम प्राइस $0.00005006 है. पिछले 24 घंटों में, HEHEH ने $ 0.00005005 के कम और $ 0.00006368 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HEHEH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00106351 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002762 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HEHEH में -0.33%, 24 घंटों में -15.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
heheh का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HEHEH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M है, कुल आपूर्ति 999700828.785011 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.05K है.
आज के दिन के दौरान, heheh का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, heheh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000099843 था.
पिछले 60 दिनों में, heheh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000071662 था.
पिछले 90 दिनों में, heheh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00001947592219737946 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-15.20%
|30 दिन
|$ -0.0000099843
|-19.94%
|60 दिन
|$ -0.0000071662
|-14.31%
|90 दिन
|$ -0.00001947592219737946
|-28.00%
HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community. Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment.
heheh (HEHEH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HEHEH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
