Hedgy the hedgehog लोगो

Hedgy the hedgehog मूल्य (HEDGY)

गैर-सूचीबद्ध

1 HEDGY से USD लाइव प्राइस:

$0.00482932
-3.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Hedgy the hedgehog (HEDGY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:06:42 (UTC+8)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00474708
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00513453
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00474708
$ 0.00513453
$ 0.074697
$ 0.00166844
+0.86%

-3.18%

+3.32%

+3.32%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) रियल-टाइम प्राइस $0.00483091 है. पिछले 24 घंटों में, HEDGY ने $ 0.00474708 के कम और $ 0.00513453 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HEDGY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.074697 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00166844 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HEDGY में +0.86%, 24 घंटों में -3.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) मार्केट की जानकारी

$ 344.75K
--
$ 482.52K
71.45M
100,000,000.0
Hedgy the hedgehog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HEDGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.45M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 482.52K है.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000159064731671019 था.
पिछले 30 दिनों में, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002499450 था.
पिछले 60 दिनों में, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0032696497 था.
पिछले 90 दिनों में, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019898210388840026 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000159064731671019-3.18%
30 दिन$ +0.0002499450+5.17%
60 दिन$ +0.0032696497+67.68%
90 दिन$ +0.0019898210388840026+70.04%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) क्या है

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hedgy the hedgehog प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hedgy the hedgehog (HEDGY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hedgy the hedgehog (HEDGY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hedgy the hedgehog के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hedgy the hedgehog प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HEDGY लोकल करेंसी में

Hedgy the hedgehog (HEDGY) टोकन का अर्थशास्त्र

Hedgy the hedgehog (HEDGY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HEDGY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hedgy the hedgehog (HEDGY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hedgy the hedgehog (HEDGY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HEDGY प्राइस 0.00483091 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HEDGY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HEDGY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00483091 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hedgy the hedgehog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HEDGY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HEDGY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HEDGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.45M USD है.
HEDGY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HEDGY ने 0.074697 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HEDGY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HEDGY ने 0.00166844 USD की ATL प्राइस देखी.
HEDGY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HEDGY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HEDGY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HEDGY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HEDGY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:06:42 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.