Hedgy the hedgehog (HEDGY) रियल-टाइम प्राइस $0.00483091 है. पिछले 24 घंटों में, HEDGY ने $ 0.00474708 के कम और $ 0.00513453 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HEDGY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.074697 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00166844 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HEDGY में +0.86%, 24 घंटों में -3.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hedgy the hedgehog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HEDGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.45M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 482.52K है.
आज के दिन के दौरान, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000159064731671019 था.
पिछले 30 दिनों में, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002499450 था.
पिछले 60 दिनों में, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0032696497 था.
पिछले 90 दिनों में, Hedgy the hedgehog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019898210388840026 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000159064731671019
|-3.18%
|30 दिन
|$ +0.0002499450
|+5.17%
|60 दिन
|$ +0.0032696497
|+67.68%
|90 दिन
|$ +0.0019898210388840026
|+70.04%
Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.
Hedgy the hedgehog (HEDGY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HEDGY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
