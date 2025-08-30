HEC की अधिक जानकारी

Hector Network लोगो

Hector Network मूल्य (HEC)

गैर-सूचीबद्ध

1 HEC से USD लाइव प्राइस:

$0.01591576
$0.01591576
-4.10%1D
mexc
USD
Hector Network (HEC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:38:56 (UTC+8)

Hector Network (HEC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01564208
$ 0.01564208
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01661724
$ 0.01661724
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01564208
$ 0.01564208

$ 0.01661724
$ 0.01661724

$ 357.61
$ 357.61

$ 0.01095776
$ 0.01095776

+0.80%

-4.12%

-8.89%

-8.89%

Hector Network (HEC) रियल-टाइम प्राइस $0.01591576 है. पिछले 24 घंटों में, HEC ने $ 0.01564208 के कम और $ 0.01661724 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 357.61 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01095776 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HEC में +0.80%, 24 घंटों में -4.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hector Network (HEC) मार्केट की जानकारी

$ 38.61K
$ 38.61K

--
--

$ 50.37K
$ 50.37K

2.43M
2.43M

3,164,939.07318393
3,164,939.07318393

Hector Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.43M है, कुल आपूर्ति 3164939.07318393 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.37K है.

Hector Network (HEC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hector Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00068545009959476 था.
पिछले 30 दिनों में, Hector Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008647255 था.
पिछले 60 दिनों में, Hector Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021220992 था.
पिछले 90 दिनों में, Hector Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00187859013923124 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00068545009959476-4.12%
30 दिन$ +0.0008647255+5.43%
60 दिन$ +0.0021220992+13.33%
90 दिन$ -0.00187859013923124-10.55%

Hector Network (HEC) क्या है

Hector Network (HEC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hector Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hector Network (HEC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hector Network (HEC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hector Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hector Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HEC लोकल करेंसी में

Hector Network (HEC) टोकन का अर्थशास्त्र

Hector Network (HEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HEC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hector Network (HEC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hector Network (HEC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HEC प्राइस 0.01591576 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HEC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HEC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01591576 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hector Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HEC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.61K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HEC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.43M USD है.
HEC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HEC ने 357.61 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HEC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HEC ने 0.01095776 USD की ATL प्राइस देखी.
HEC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HEC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HEC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HEC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HEC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.