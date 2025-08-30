Healix AI मूल्य (HXAI)
Healix AI (HXAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00202114 है. पिछले 24 घंटों में, HXAI ने $ 0.00200767 के कम और $ 0.00203323 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HXAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.267637 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00146521 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HXAI में --, 24 घंटों में -0.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Healix AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HXAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.21K है.
आज के दिन के दौरान, Healix AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Healix AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001247795 था.
पिछले 60 दिनों में, Healix AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005710860 था.
पिछले 90 दिनों में, Healix AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002313887579621061 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.59%
|30 दिन
|$ +0.0001247795
|+6.17%
|60 दिन
|$ +0.0005710860
|+28.26%
|90 दिन
|$ -0.002313887579621061
|-53.37%
Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.
Healix AI (HXAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HXAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
