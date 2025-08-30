hBARK मूल्य (HBARK)
hBARK (HBARK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HBARK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HBARK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00328604 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HBARK में +0.91%, 24 घंटों में -4.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
hBARK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 241.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HBARK की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.00M है, कुल आपूर्ति 420000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 241.82K है.
आज के दिन के दौरान, hBARK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, hBARK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, hBARK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, hBARK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.63%
|30 दिन
|$ 0
|-33.71%
|60 दिन
|$ 0
|+35.98%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem.
