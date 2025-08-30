Hashtagger मूल्य (MOOO)
Hashtagger (MOOO) रियल-टाइम प्राइस $0.02288037 है. पिछले 24 घंटों में, MOOO ने $ 0.02285928 के कम और $ 0.02290195 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02003437 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOOO में +0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hashtagger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.99M है, कुल आपूर्ति 30000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 686.42K है.
आज के दिन के दौरान, Hashtagger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hashtagger का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017646942 था.
पिछले 60 दिनों में, Hashtagger का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024442481 था.
पिछले 90 दिनों में, Hashtagger का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00226276460449168 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ +0.0017646942
|+7.71%
|60 दिन
|$ +0.0024442481
|+10.68%
|90 दिन
|$ +0.00226276460449168
|+10.97%
"Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ"
