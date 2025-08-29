Hara मूल्य (HART)
Hara (HART) रियल-टाइम प्राइस $0.00225199 है. पिछले 24 घंटों में, HART ने $ 0.00224829 के कम और $ 0.00280796 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HART की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03292409 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000176 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HART में +0.16%, 24 घंटों में -14.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hara का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HART की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.20B है, कुल आपूर्ति 1200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.70M है.
आज के दिन के दौरान, Hara का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000377678769438781 था.
पिछले 30 दिनों में, Hara का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009547890 था.
पिछले 60 दिनों में, Hara का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013281881 था.
पिछले 90 दिनों में, Hara का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000377678769438781
|-14.36%
|30 दिन
|$ +0.0009547890
|+42.40%
|60 दिन
|$ +0.0013281881
|+58.98%
|90 दिन
|$ 0
|--
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
