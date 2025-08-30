HANBAO की अधिक जानकारी

Hanbao लोगो

Hanbao मूल्य (HANBAO)

गैर-सूचीबद्ध

1 HANBAO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Hanbao (HANBAO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:38:24 (UTC+8)

Hanbao (HANBAO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458594
$ 0.00458594$ 0.00458594

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-5.17%

-14.27%

-14.27%

Hanbao (HANBAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HANBAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HANBAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00458594 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HANBAO में +1.19%, 24 घंटों में -5.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hanbao (HANBAO) मार्केट की जानकारी

$ 40.38K
$ 40.38K$ 40.38K

--
----

$ 40.38K
$ 40.38K$ 40.38K

999.70M
999.70M 999.70M

999,699,124.640014
999,699,124.640014 999,699,124.640014

Hanbao का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HANBAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M है, कुल आपूर्ति 999699124.640014 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.38K है.

Hanbao (HANBAO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hanbao का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hanbao का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hanbao का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hanbao का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.17%
30 दिन$ 0-20.74%
60 दिन$ 0-21.50%
90 दिन$ 0--

Hanbao (HANBAO) क्या है

Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.

Hanbao प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hanbao (HANBAO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hanbao (HANBAO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hanbao के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hanbao प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HANBAO लोकल करेंसी में

Hanbao (HANBAO) टोकन का अर्थशास्त्र

Hanbao (HANBAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HANBAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hanbao (HANBAO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hanbao (HANBAO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HANBAO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HANBAO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HANBAO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hanbao का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HANBAO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.38K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HANBAO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HANBAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M USD है.
HANBAO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HANBAO ने 0.00458594 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HANBAO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HANBAO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HANBAO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HANBAO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HANBAO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HANBAO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HANBAO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:38:24 (UTC+8)

