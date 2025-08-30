HAMSTERBATYA मूल्य (BATYA)
-0.13%
+12.62%
+9.66%
+9.66%
HAMSTERBATYA (BATYA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BATYA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BATYA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BATYA में -0.13%, 24 घंटों में +12.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HAMSTERBATYA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BATYA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.38K है.
आज के दिन के दौरान, HAMSTERBATYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HAMSTERBATYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, HAMSTERBATYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, HAMSTERBATYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+12.62%
|30 दिन
|$ 0
|+28.79%
|60 दिन
|$ 0
|+43.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX. We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages.
HAMSTERBATYA (BATYA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BATYA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
