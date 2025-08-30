Hamster Wheel Breaker मूल्य (BREAKER)
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BREAKER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BREAKER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BREAKER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hamster Wheel Breaker का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BREAKER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.41M है, कुल आपूर्ति 999410496.5442677 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.25K है.
आज के दिन के दौरान, Hamster Wheel Breaker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hamster Wheel Breaker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hamster Wheel Breaker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hamster Wheel Breaker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+0.21%
|60 दिन
|$ 0
|+9.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BREAKER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
