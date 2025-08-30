Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.

