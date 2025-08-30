Hammer Of Justice मूल्य (HAMMER)
-0.64%
-5.23%
-1.76%
-1.76%
Hammer Of Justice (HAMMER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HAMMER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HAMMER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HAMMER में -0.64%, 24 घंटों में -5.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hammer Of Justice का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HAMMER की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.31M है, कुल आपूर्ति 998314843.099918 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.15K है.
आज के दिन के दौरान, Hammer Of Justice का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hammer Of Justice का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hammer Of Justice का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hammer Of Justice का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.23%
|30 दिन
|$ 0
|+0.92%
|60 दिन
|$ 0
|+8.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.
