Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund मूल्य (HLSCOPE)
-0.00%
-0.00%
+0.03%
+0.03%
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) रियल-टाइम प्राइस $1,199.33 है. पिछले 24 घंटों में, HLSCOPE ने $ 1,198.66 के कम और $ 1,200.69 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HLSCOPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,200.84 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,152.33 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HLSCOPE में -0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.16M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HLSCOPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.64K है, कुल आपूर्ति 7638.145725 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.16M है.
आज के दिन के दौरान, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01760867831 था.
पिछले 30 दिनों में, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +5.9629488270 था.
पिछले 60 दिनों में, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +19.5375654320 था.
पिछले 90 दिनों में, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +26.8035518912694 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01760867831
|-0.00%
|30 दिन
|$ +5.9629488270
|+0.50%
|60 दिन
|$ +19.5375654320
|+1.63%
|90 दिन
|$ +26.8035518912694
|+2.29%
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HLSCOPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
