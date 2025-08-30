Hall of Legends मूल्य (HOL)
Hall of Legends (HOL) रियल-टाइम प्राइस $0.00000231 है. पिछले 24 घंटों में, HOL ने $ 0.0000023 के कम और $ 0.0000024 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.148657 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000226 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOL में -0.15%, 24 घंटों में -3.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hall of Legends का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 756.65 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 327.22M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.31K है.
आज के दिन के दौरान, Hall of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hall of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000008948 था.
पिछले 60 दिनों में, Hall of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000018142 था.
पिछले 90 दिनों में, Hall of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000021453755616435347 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.46%
|30 दिन
|$ -0.0000008948
|-38.73%
|60 दिन
|$ -0.0000018142
|-78.53%
|90 दिन
|$ -0.000021453755616435347
|-90.27%
Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
