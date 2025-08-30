HODL की अधिक जानकारी

Half Orange Drinking Lemonade मूल्य (HODL)

1 HODL से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:37:56 (UTC+8)

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01266971
$ 0.01266971$ 0.01266971

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

-5.68%

+1.02%

+1.02%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HODL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HODL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01266971 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HODL में +0.88%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) मार्केट की जानकारी

$ 47.59K
$ 47.59K$ 47.59K

--
----

$ 47.59K
$ 47.59K$ 47.59K

999.71M
999.71M 999.71M

999,713,347.408356
999,713,347.408356 999,713,347.408356

Half Orange Drinking Lemonade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HODL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M है, कुल आपूर्ति 999713347.408356 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.59K है.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Half Orange Drinking Lemonade का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Half Orange Drinking Lemonade का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Half Orange Drinking Lemonade का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Half Orange Drinking Lemonade का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.68%
30 दिन$ 0+7.45%
60 दिन$ 0-28.49%
90 दिन$ 0--

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) क्या है

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Half Orange Drinking Lemonade प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Half Orange Drinking Lemonade (HODL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Half Orange Drinking Lemonade (HODL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Half Orange Drinking Lemonade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Half Orange Drinking Lemonade प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HODL लोकल करेंसी में

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) टोकन का अर्थशास्त्र

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HODL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Half Orange Drinking Lemonade (HODL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Half Orange Drinking Lemonade (HODL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HODL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HODL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HODL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Half Orange Drinking Lemonade का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HODL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.59K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HODL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HODL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M USD है.
HODL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HODL ने 0.01266971 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HODL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HODL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HODL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HODL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HODL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HODL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HODL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:37:56 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.