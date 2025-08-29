HairDAO मूल्य (HAIR)
HairDAO (HAIR) रियल-टाइम प्राइस $69.08 है. पिछले 24 घंटों में, HAIR ने $ 68.73 के कम और $ 74.92 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HAIR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 150.38 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.35 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HAIR में -1.41%, 24 घंटों में -6.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HairDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HAIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 694.92K है, कुल आपूर्ति 1533338.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 105.93M है.
आज के दिन के दौरान, HairDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -4.95908166843338 था.
पिछले 30 दिनों में, HairDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +15.3934832480 था.
पिछले 60 दिनों में, HairDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +68.0263020360 था.
पिछले 90 दिनों में, HairDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +29.6739984374742 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4.95908166843338
|-6.69%
|30 दिन
|$ +15.3934832480
|+22.28%
|60 दिन
|$ +68.0263020360
|+98.47%
|90 दिन
|$ +29.6739984374742
|+75.30%
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
