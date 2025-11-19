एक्सचेंजDEX+
Haedal Staked WAL का आज का लाइव मूल्य 0.18293 USD है.HAWAL का मार्केट कैप 29,038 USD है. भारत में HAWAL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

USD
Haedal Staked WAL (HAWAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:13:00 (UTC+8)

Haedal Staked WAL का आज का मूल्य

आज Haedal Staked WAL (HAWAL) का लाइव मूल्य $ 0.18293 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.49% का बदलाव आया है. मौजूदा HAWAL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.18293 प्रति HAWAL है.

$ 29,038 के मार्केट कैप के अनुसार Haedal Staked WAL करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 160.00K HAWAL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HAWAL की ट्रेडिंग $ 0.179137 (निम्न) और $ 0.190442 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.455937 और सबसे निम्न स्तर $ 0.129313 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HAWAL में पिछले एक घंटे में +1.07% और पिछले 7 दिनों में -18.96% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Haedal Staked WAL (HAWAL) मार्केट की जानकारी

$ 29.04K
$ 29.04K$ 29.04K

--
----

$ 29.04K
$ 29.04K$ 29.04K

160.00K
160.00K 160.00K

160,000.0
160,000.0 160,000.0

Haedal Staked WAL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HAWAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 160.00K है, कुल आपूर्ति 160000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.04K है.

Haedal Staked WAL की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.179137
$ 0.179137$ 0.179137
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.190442
$ 0.190442$ 0.190442
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.179137
$ 0.179137$ 0.179137

$ 0.190442
$ 0.190442$ 0.190442

$ 0.455937
$ 0.455937$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313$ 0.129313

+1.07%

-1.49%

-18.96%

-18.96%

Haedal Staked WAL (HAWAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Haedal Staked WAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0027730376077438 था.
पिछले 30 दिनों में, Haedal Staked WAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0462489479 था.
पिछले 60 दिनों में, Haedal Staked WAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1032732961 था.
पिछले 90 दिनों में, Haedal Staked WAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0027730376077438-1.49%
30 दिन$ -0.0462489479-25.28%
60 दिन$ -0.1032732961-56.45%
90 दिन$ 0--

Haedal Staked WAL के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Haedal Staked WAL (HAWAL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HAWAL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Haedal Staked WAL (HAWAL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Haedal Staked WAL के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Haedal Staked WAL

2030 में 1 Haedal Staked WAL का मूल्य कितना होगा?
अगर Haedal Staked WAL 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Haedal Staked WAL के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:13:00 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.