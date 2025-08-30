Hachiko Sol मूल्य (HACHI)
Hachiko Sol (HACHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HACHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HACHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00424685 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HACHI में +0.19%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hachiko Sol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HACHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.59M है, कुल आपूर्ति 999591043.36261 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.99K है.
आज के दिन के दौरान, Hachiko Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hachiko Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hachiko Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hachiko Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ 0
|-5.47%
|60 दिन
|$ 0
|-17.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.
Hachiko Sol (HACHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HACHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
