Hacash Diamond मूल्य (HACD)
Hacash Diamond (HACD) रियल-टाइम प्राइस $12.99 है. पिछले 24 घंटों में, HACD ने $ 12.48 के कम और $ 14.19 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HACD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 802.49 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 5.89 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HACD में +0.13%, 24 घंटों में -8.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hacash Diamond का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HACD की मार्केट में उपलब्ध राशि 117.21K है, कुल आपूर्ति 117209.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.52M है.
आज के दिन के दौरान, Hacash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ -1.20395217201449 था.
पिछले 30 दिनों में, Hacash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ +4.0419735960 था.
पिछले 60 दिनों में, Hacash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ +3.5268343620 था.
पिछले 90 दिनों में, Hacash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1.20395217201449
|-8.48%
|30 दिन
|$ +4.0419735960
|+31.12%
|60 दिन
|$ +3.5268343620
|+27.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
