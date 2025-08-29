GYD की अधिक जानकारी

Gyroscope GYD लोगो

Gyroscope GYD मूल्य (GYD)

गैर-सूचीबद्ध

1 GYD से USD लाइव प्राइस:

$0.999968
$0.999968$0.999968
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Gyroscope GYD (GYD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:28:54 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.998631
$ 0.998631$ 0.998631
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.998631
$ 0.998631$ 0.998631

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 0.961033
$ 0.961033$ 0.961033

+0.03%

+0.03%

+0.04%

+0.04%

Gyroscope GYD (GYD) रियल-टाइम प्राइस $0.999968 है. पिछले 24 घंटों में, GYD ने $ 0.998631 के कम और $ 1.002 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GYD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.961033 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GYD में +0.03%, 24 घंटों में +0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gyroscope GYD (GYD) मार्केट की जानकारी

$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M

--
----

$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M

24.21M
24.21M 24.21M

24,208,960.0029494
24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

Gyroscope GYD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GYD की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.21M है, कुल आपूर्ति 24208960.0029494 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.19M है.

Gyroscope GYD (GYD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gyroscope GYD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00034791 था.
पिछले 30 दिनों में, Gyroscope GYD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012180610 था.
पिछले 60 दिनों में, Gyroscope GYD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035547862 था.
पिछले 90 दिनों में, Gyroscope GYD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001913840998348 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00034791+0.03%
30 दिन$ -0.0012180610-0.12%
60 दिन$ +0.0035547862+0.36%
90 दिन$ +0.0001913840998348+0.02%

Gyroscope GYD (GYD) क्या है

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Gyroscope GYD (GYD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Gyroscope GYD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gyroscope GYD (GYD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gyroscope GYD (GYD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gyroscope GYD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gyroscope GYD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GYD लोकल करेंसी में

Gyroscope GYD (GYD) टोकन का अर्थशास्त्र

Gyroscope GYD (GYD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GYD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gyroscope GYD (GYD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gyroscope GYD (GYD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GYD प्राइस 0.999968 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GYD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GYD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.999968 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gyroscope GYD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GYD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GYD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GYD की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.21M USD है.
GYD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GYD ने 1.049 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GYD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GYD ने 0.961033 USD की ATL प्राइस देखी.
GYD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GYD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GYD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GYD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GYD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:28:54 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.