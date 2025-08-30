GYMNET की अधिक जानकारी

Gym Network लोगो

Gym Network मूल्य (GYMNET)

गैर-सूचीबद्ध

1 GYMNET से USD लाइव प्राइस:

$0.01061819
$0.01061819
-3.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Gym Network (GYMNET) मूल्य का लाइव चार्ट
Gym Network (GYMNET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0101827
$ 0.0101827
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01111219
$ 0.01111219
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0101827
$ 0.0101827

$ 0.01111219
$ 0.01111219

$ 1.9
$ 1.9

$ 0.00362167
$ 0.00362167

+1.71%

-3.68%

-1.42%

-1.42%

Gym Network (GYMNET) रियल-टाइम प्राइस $0.01061819 है. पिछले 24 घंटों में, GYMNET ने $ 0.0101827 के कम और $ 0.01111219 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GYMNET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.9 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00362167 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GYMNET में +1.71%, 24 घंटों में -3.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gym Network (GYMNET) मार्केट की जानकारी

$ 1.30M
$ 1.30M

--
--

$ 5.23M
$ 5.23M

124.80M
124.80M

500,875,808.0550409
500,875,808.0550409

Gym Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GYMNET की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.80M है, कुल आपूर्ति 500875808.0550409 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.23M है.

Gym Network (GYMNET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gym Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00040640874961737 था.
पिछले 30 दिनों में, Gym Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014054841 था.
पिछले 60 दिनों में, Gym Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0164220852 था.
पिछले 90 दिनों में, Gym Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006260546844328415 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00040640874961737-3.68%
30 दिन$ +0.0014054841+13.24%
60 दिन$ +0.0164220852+154.66%
90 दिन$ +0.006260546844328415+143.67%

Gym Network (GYMNET) क्या है

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Gym Network (GYMNET) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Gym Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gym Network (GYMNET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gym Network (GYMNET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gym Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gym Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GYMNET लोकल करेंसी में

Gym Network (GYMNET) टोकन का अर्थशास्त्र

Gym Network (GYMNET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GYMNET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gym Network (GYMNET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gym Network (GYMNET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GYMNET प्राइस 0.01061819 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GYMNET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GYMNET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01061819 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gym Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GYMNET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.30M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GYMNET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GYMNET की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.80M USD है.
GYMNET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GYMNET ने 1.9 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GYMNET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GYMNET ने 0.00362167 USD की ATL प्राइस देखी.
GYMNET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GYMNET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GYMNET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GYMNET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GYMNET का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:16:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.