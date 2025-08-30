Gun Game मूल्य (GG)
Gun Game (GG) रियल-टाइम प्राइस $0.00044639 है. पिछले 24 घंटों में, GG ने $ 0.00044536 के कम और $ 0.00045908 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02990797 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00044536 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GG में --, 24 घंटों में -2.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gun Game का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GG की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.18M है, कुल आपूर्ति 88406368.94 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.46K है.
आज के दिन के दौरान, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002718920 था.
पिछले 60 दिनों में, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002388652 था.
पिछले 90 दिनों में, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000652717536773207 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.76%
|30 दिन
|$ -0.0002718920
|-60.90%
|60 दिन
|$ -0.0002388652
|-53.51%
|90 दिन
|$ -0.000652717536773207
|-59.38%
Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!
Gun Game (GG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
