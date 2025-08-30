GG की अधिक जानकारी

Gun Game लोगो

Gun Game मूल्य (GG)

गैर-सूचीबद्ध

1 GG से USD लाइव प्राइस:

$0.00044639
$0.00044639$0.00044639
-2.70%1D
USD
Gun Game (GG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:37:13 (UTC+8)

Gun Game (GG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00044536
$ 0.00044536$ 0.00044536
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00045908
$ 0.00045908$ 0.00045908
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00044536
$ 0.00044536$ 0.00044536

$ 0.00045908
$ 0.00045908$ 0.00045908

$ 0.02990797
$ 0.02990797$ 0.02990797

$ 0.00044536
$ 0.00044536$ 0.00044536

--

-2.76%

-27.24%

-27.24%

Gun Game (GG) रियल-टाइम प्राइस $0.00044639 है. पिछले 24 घंटों में, GG ने $ 0.00044536 के कम और $ 0.00045908 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02990797 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00044536 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GG में --, 24 घंटों में -2.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gun Game (GG) मार्केट की जानकारी

$ 30.43K
$ 30.43K$ 30.43K

--
----

$ 39.46K
$ 39.46K$ 39.46K

68.18M
68.18M 68.18M

88,406,368.94
88,406,368.94 88,406,368.94

Gun Game का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GG की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.18M है, कुल आपूर्ति 88406368.94 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.46K है.

Gun Game (GG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002718920 था.
पिछले 60 दिनों में, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002388652 था.
पिछले 90 दिनों में, Gun Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000652717536773207 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.76%
30 दिन$ -0.0002718920-60.90%
60 दिन$ -0.0002388652-53.51%
90 दिन$ -0.000652717536773207-59.38%

Gun Game (GG) क्या है

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Gun Game प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gun Game (GG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gun Game (GG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gun Game के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gun Game प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GG लोकल करेंसी में

Gun Game (GG) टोकन का अर्थशास्त्र

Gun Game (GG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gun Game (GG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gun Game (GG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GG प्राइस 0.00044639 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00044639 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gun Game का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GG की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.18M USD है.
GG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GG ने 0.02990797 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GG ने 0.00044536 USD की ATL प्राइस देखी.
GG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:37:13 (UTC+8)

