Guild of Heroes मूल्य (GOH)
--
--
+7.78%
+7.78%
Guild of Heroes (GOH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GOH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOH में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +7.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Guild of Heroes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOH की मार्केट में उपलब्ध राशि 649.98M है, कुल आपूर्ति 999982805.644456 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.72K है.
आज के दिन के दौरान, Guild of Heroes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Guild of Heroes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Guild of Heroes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Guild of Heroes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+3.47%
|60 दिन
|$ 0
|+29.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.
