GUD TEK लोगो

GUD TEK मूल्य (GUDTEK)

गैर-सूचीबद्ध

1 GUDTEK से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.50%1D
USD
GUD TEK (GUDTEK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:05:24 (UTC+8)

GUD TEK (GUDTEK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-3.56%

-13.59%

-13.59%

GUD TEK (GUDTEK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GUDTEK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GUDTEK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GUDTEK में +0.64%, 24 घंटों में -3.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

GUD TEK (GUDTEK) मार्केट की जानकारी

$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K

--
----

$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GUD TEK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GUDTEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.11K है.

GUD TEK (GUDTEK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, GUD TEK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GUD TEK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GUD TEK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GUD TEK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.56%
30 दिन$ 0-64.41%
60 दिन$ 0-84.75%
90 दिन$ 0--

GUD TEK (GUDTEK) क्या है

Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.

GUD TEK (GUDTEK) संसाधन

GUD TEK प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GUD TEK (GUDTEK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GUD TEK (GUDTEK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GUD TEK के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब GUD TEK प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GUDTEK लोकल करेंसी में

GUD TEK (GUDTEK) टोकन का अर्थशास्त्र

GUD TEK (GUDTEK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GUDTEK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: GUD TEK (GUDTEK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज GUD TEK (GUDTEK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GUDTEK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GUDTEK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GUDTEK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
GUD TEK का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GUDTEK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GUDTEK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GUDTEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
GUDTEK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GUDTEK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GUDTEK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GUDTEK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GUDTEK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GUDTEK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GUDTEK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GUDTEK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GUDTEK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:05:24 (UTC+8)

