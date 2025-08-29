GUD की अधिक जानकारी

Gud Tech लोगो

Gud Tech मूल्य (GUD)

गैर-सूचीबद्ध

1 GUD से USD लाइव प्राइस:

$0.00514518
+1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Gud Tech (GUD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:43:37 (UTC+8)

Gud Tech (GUD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00460418
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0051618
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00460418
$ 0.0051618
$ 0.02296943
$ 0
-0.26%

+1.20%

-1.08%

-1.08%

Gud Tech (GUD) रियल-टाइम प्राइस $0.00514518 है. पिछले 24 घंटों में, GUD ने $ 0.00460418 के कम और $ 0.0051618 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GUD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02296943 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GUD में -0.26%, 24 घंटों में +1.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gud Tech (GUD) मार्केट की जानकारी

$ 4.27M
--
$ 5.15M
830.00M
1,000,000,000.0
Gud Tech का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 830.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.15M है.

Gud Tech (GUD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035073884 था.
पिछले 60 दिनों में, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000347459 था.
पिछले 90 दिनों में, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.20%
30 दिन$ +0.0035073884+68.17%
60 दिन$ -0.0000347459-0.67%
90 दिन$ 0--

Gud Tech (GUD) क्या है

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Gud Tech (GUD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Gud Tech प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gud Tech (GUD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gud Tech (GUD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gud Tech के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gud Tech प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GUD लोकल करेंसी में

Gud Tech (GUD) टोकन का अर्थशास्त्र

Gud Tech (GUD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GUD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gud Tech (GUD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gud Tech (GUD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GUD प्राइस 0.00514518 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GUD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GUD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00514518 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gud Tech का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GUD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.27M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GUD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 830.00M USD है.
GUD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GUD ने 0.02296943 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GUD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GUD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GUD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GUD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GUD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GUD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GUD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:43:37 (UTC+8)

