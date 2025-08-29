Gud Tech मूल्य (GUD)
Gud Tech (GUD) रियल-टाइम प्राइस $0.00514518 है. पिछले 24 घंटों में, GUD ने $ 0.00460418 के कम और $ 0.0051618 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GUD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02296943 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GUD में -0.26%, 24 घंटों में +1.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gud Tech का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 830.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.15M है.
आज के दिन के दौरान, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035073884 था.
पिछले 60 दिनों में, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000347459 था.
पिछले 90 दिनों में, Gud Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.20%
|30 दिन
|$ +0.0035073884
|+68.17%
|60 दिन
|$ -0.0000347459
|-0.67%
|90 दिन
|$ 0
|--
Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.
Gud Tech (GUD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GUD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
