Guardians Of The Spark लोगो

Guardians Of The Spark मूल्य (GOTS)

गैर-सूचीबद्ध

1 GOTS से USD लाइव प्राइस:

$0.103349
$0.103349$0.103349
+6.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Guardians Of The Spark (GOTS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:28:26 (UTC+8)

Guardians Of The Spark (GOTS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.096128
$ 0.096128$ 0.096128
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.106032
$ 0.106032$ 0.106032
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.096128
$ 0.096128$ 0.096128

$ 0.106032
$ 0.106032$ 0.106032

$ 0.52214
$ 0.52214$ 0.52214

$ 0.094204
$ 0.094204$ 0.094204

-0.18%

+7.00%

-38.05%

-38.05%

Guardians Of The Spark (GOTS) रियल-टाइम प्राइस $0.103349 है. पिछले 24 घंटों में, GOTS ने $ 0.096128 के कम और $ 0.106032 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOTS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.52214 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.094204 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOTS में -0.18%, 24 घंटों में +7.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Guardians Of The Spark (GOTS) मार्केट की जानकारी

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

--
----

$ 12.40M
$ 12.40M$ 12.40M

66.00M
66.00M 66.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Guardians Of The Spark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.00M है, कुल आपूर्ति 120000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.40M है.

Guardians Of The Spark (GOTS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00675978 था.
पिछले 30 दिनों में, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0584898394 था.
पिछले 60 दिनों में, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0672211970 था.
पिछले 90 दिनों में, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2756491570162494 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00675978+7.00%
30 दिन$ -0.0584898394-56.59%
60 दिन$ -0.0672211970-65.04%
90 दिन$ -0.2756491570162494-72.73%

Guardians Of The Spark (GOTS) क्या है

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Guardians Of The Spark (GOTS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Guardians Of The Spark प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Guardians Of The Spark (GOTS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Guardians Of The Spark (GOTS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Guardians Of The Spark के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Guardians Of The Spark प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GOTS लोकल करेंसी में

Guardians Of The Spark (GOTS) टोकन का अर्थशास्त्र

Guardians Of The Spark (GOTS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOTS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Guardians Of The Spark (GOTS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Guardians Of The Spark (GOTS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GOTS प्राइस 0.103349 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GOTS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GOTS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.103349 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Guardians Of The Spark का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GOTS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.82M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GOTS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GOTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.00M USD है.
GOTS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GOTS ने 0.52214 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GOTS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GOTS ने 0.094204 USD की ATL प्राइस देखी.
GOTS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GOTS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GOTS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GOTS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GOTS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:28:26 (UTC+8)

Guardians Of The Spark (GOTS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.