Guardians Of The Spark (GOTS) रियल-टाइम प्राइस $0.103349 है. पिछले 24 घंटों में, GOTS ने $ 0.096128 के कम और $ 0.106032 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOTS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.52214 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.094204 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOTS में -0.18%, 24 घंटों में +7.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Guardians Of The Spark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.00M है, कुल आपूर्ति 120000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.40M है.
आज के दिन के दौरान, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00675978 था.
पिछले 30 दिनों में, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0584898394 था.
पिछले 60 दिनों में, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0672211970 था.
पिछले 90 दिनों में, Guardians Of The Spark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2756491570162494 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00675978
|+7.00%
|30 दिन
|$ -0.0584898394
|-56.59%
|60 दिन
|$ -0.0672211970
|-65.04%
|90 दिन
|$ -0.2756491570162494
|-72.73%
Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.
Guardians Of The Spark (GOTS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOTS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
