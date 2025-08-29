Grumpy Cat Coin मूल्य (GRUMPY)
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GRUMPY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRUMPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00933552 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRUMPY में -0.44%, 24 घंटों में +1.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Grumpy Cat Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRUMPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.18B है, कुल आपूर्ति 9178827803.011679 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.13M है.
आज के दिन के दौरान, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.15%
|30 दिन
|$ 0
|+58.11%
|60 दिन
|$ 0
|-53.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRUMPY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
