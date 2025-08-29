GRUMPY की अधिक जानकारी

Grumpy Cat Coin लोगो

Grumpy Cat Coin मूल्य (GRUMPY)

गैर-सूचीबद्ध

1 GRUMPY से USD लाइव प्राइस:

$0.00023385
$0.00023385$0.00023385
+1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) मूल्य का लाइव चार्ट
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00933552
$ 0.00933552$ 0.00933552

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

+1.15%

+0.20%

+0.20%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GRUMPY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRUMPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00933552 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRUMPY में -0.44%, 24 घंटों में +1.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) मार्केट की जानकारी

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

9.18B
9.18B 9.18B

9,178,827,803.011679
9,178,827,803.011679 9,178,827,803.011679

Grumpy Cat Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRUMPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.18B है, कुल आपूर्ति 9178827803.011679 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.13M है.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Grumpy Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.15%
30 दिन$ 0+58.11%
60 दिन$ 0-53.19%
90 दिन$ 0--

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) क्या है

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Grumpy Cat Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Grumpy Cat Coin (GRUMPY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Grumpy Cat Coin (GRUMPY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Grumpy Cat Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Grumpy Cat Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GRUMPY लोकल करेंसी में

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) टोकन का अर्थशास्त्र

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRUMPY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Grumpy Cat Coin (GRUMPY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Grumpy Cat Coin (GRUMPY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GRUMPY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GRUMPY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GRUMPY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Grumpy Cat Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GRUMPY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.13M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GRUMPY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GRUMPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.18B USD है.
GRUMPY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GRUMPY ने 0.00933552 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GRUMPY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GRUMPY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GRUMPY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GRUMPY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GRUMPY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRUMPY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRUMPY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.